الحلبوسي يصدر اوامر بالغاء دائرة التشريعات النيابية (وثيقة)

2022/10/09 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، امرا نيابيا بالغاء دائرة التشريعات في البرلمان.

وبحسب الامر الذي حصلت (بغداد اليوم ) على نسخة منه، فأنه "لمقتضيات مصلحة العمل ولعدم استيفاء الشكلية القانونية المنصوص عليها في المادة (47/ ثانيا) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱۸ تقرر الغاء الأوامر والإجراءات التي تم على أساسها تشكيل دائرة التشريعات النيابية ويعاد ارتباط الأقسام التي تم نقل ارتباطها من دائرة الشؤون النيابية ودائرة البحوث والدراسات النيابية الى تلك الدائرتين".

كما وجه الحلبوسي، بـ "إعادة موظفي دائرة التشريعات النيابية الملغاة الى الدوائر التي كانوا يعملون فيها قبل تشكيل الدائرة ويعاد تسكين من تم تسكينهم في غير درجاتهم الوظيفية السابقة الى الدرجات الوظيفية التي يستحقونها قانونا".

ويضيف الامر، أنه "يلغى الأمر النيابي المرقم (1/ 7/ 59) بتاريخ ۲۱/ 4/ ۲۰۲۱ والمتضمن تعيين السيد محمد قاسم يعكوب) بمنصب مدير عام دائرة التشريعات النيابية ويعاد تسكينه بالدرجة التي يستحقها قانونا ويعاد الى جهة عمله قبل تشكيل الدائرة الملغاة".

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