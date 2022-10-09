نائب يطالب الكاظمي بايقاف تجاوزات الأحزاب على البنايات الحكومية (وثيقة)

2022/10/09 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادطالب عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب هادي حسن السلامي، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بإيقاف تجاوزات الأحزاب على البنايات الحكومية.وجاء في وثيقة تحمل توقيع السلامي، وتلقتها (بغداد اليوم) ما ورد في ادناه:

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