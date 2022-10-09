العراق.. ائتلاف

2022/10/09 | 14:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد ائتلاف "إدارة الدولة" مساء السبت،

اجتماعا وصفه بـ"الهام" بشأن تطورات

الأوضاع السياسية في العراق.

وناقش الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس

تيار الحكمة عمار الحكيم، تطورات

الساحة السياسية العراقية واست

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