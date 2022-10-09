خروج العراق من قائمة الدول المحتاجة لمساعدات خارجية

2022/10/09 | 14:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الغذاء والزراعة "فاو"،

اليوم الأحد، خروج العراق من الدول

الاسيوية المحتاجة لمساعدات غذائية

خارجية بسبب الاكتفاء الذاتي.

ونشرت وزارة الزراعة العراقية تقريرا

صادرا عن منظمة "فاو" اليوم، أن

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