اكثر من 29 مليون دينار.. ارباح المصارف المشاركة بمزاد العملة ليوم الاحد فقط

2022/10/09 | 14:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

بلغت ارباح المصارف المشاركة في مزاد بيع العملة الصعبة، اكثر من 29 مليون دينار عراقي خلال اليوم الاحد فقط.

حيث باع البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 219 مليونا و942 الفا و100 دولار أمريكي غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

وبينما ذهبت معظم المبيعات لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 208 ملايين و292 الفا و 100 دولار، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 11 مليونا و650 الف دولار.

وقام 32 مصرفا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و9 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 67 شركة توسط.

وبينما اشترت هذه المصارف الدولار من البنك المركزي بسعر 1460 دينارا لكل دولار، فان سعر الدولار في السوق اليوم الاحد يبلغ 1485 دينارا لكل دولار، مايعني ان ارباح المصارف المشاركة بالبيع النقدي تبلغ 2.5 دينار لكل دولار، وبشراء 11.650 مليون دولار كبيع نقدي، فان ارباحها من فارق سعر الصرف خلال اليوم الاحد فقط بلغت اكثر من 29 مليون دينار عراقي.

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