اليابان : المشاركة في مشروع “سخالين 1” مهمة لأمن الطاقة في البلاد

2022/10/09 | 14:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت وزارة الاقتصاد اليابانية، على قرار موسكو المتعلق بنقل “مشروع سخالين -1” إلى الولاية القضائية الروسية، بالقول إن المشاركة في هذا المشروع مهمة لأمن الطاقة في البلاد.

وذكر ممثل الوزارة، أن اليابان لا تستورد حاليا النفط من مشروع “سخالين -1″، لكنها تعتبر المشاركة في المشروع، الذي تمتلك فيه شركة Sodeco اليابانية حصة 30٪ ، أمرا مهما من وجهة نظر أمن الطاقة.

وقال ممثل الوزارة في حديث نقلته قناة NHK: “يعتبر المشروع مصدرا مهما للنفط الخام من خارج منطقة الشرق الأوسط.



لا توجد تغييرات في موقف اليابان بخصوص أهمية المشاركة كمساهمين في سخالين -1 من وجهة نظر أمن الطاقة في البلاد”.

ويشار إلى أن اليابان، قلصت في الأشهر الأخيرة استيراد النفط الخام من روسيا، حيث انخفضت هذه الواردات إلى الصفر في يونيو وانتعشت في يوليو وأغسطس.



ووفقا للوزارة، لا تستورد اليابان حاليا النفط من المشروع.

في يوم 7 أكتوبر، وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بشأن تأسيس شركة جديدة تشرف على تشغيل مشروع “سخالين -1”.



وستحصل الشركة الجديدة على جميع ممتلكات الكونسورتيوم بموجب اتفاقية تقاسم المنتجات.



يجب على المشاركين الأجانب في “سخالين -1” ، في غضون شهر، أن يقدموا إلى الحكومة الروسية إخطارات بالموافقة على الحصول على ملكية أسهم في رأس المال المصرح به للشركة بما يتناسب مع الأسهم المملوكة لكل منهم بموجب اتفاقية مشاركة الإنتاج.

المصدر: تاس

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