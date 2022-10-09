مستثمرون يتجهون للسيولة النقدية بـ«وول ستريت»

2022/10/09 | 14:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع استمرار التراجع في الأسواق يجد المستثمرون في «وول ستريت» أنفسهم في حيرة من أمرهم، هل يتمسكون بالأسهم على أمل حدوث تحول، أم تجنبها هو الأفضل حتى تتحسن الأحوال وتتضح الرؤية.في الوقت ذاته، يرغب بعض المستثمرين في زيادة مراكزهم النقدية على الرغم من أن العديد منهم يمتلكون الآن 5 إلى 10% من محافظهم نقداً، مقارنةً بتخصيصهم المعتاد الذي يقل كثيراً عن هذا، وربما تكون هنالك رغبة في الحصول على 20 إلى 30% أخرى، وذلك لتعويض خسائر الأسهم.وانخفض المؤشر «ستاندرد آند بورز500» بنسبة 23% على مدار العام، مع ارتفاع لفترة وجيزة في أكتوبر، مهدداً بالانهيار بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية القوية من حالة رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي جعل مكافحة التضخم على رأس أولوياته.

البحث عن الأمانومع تهاوي الأسواق قام المستثمرون الحذرون بتخفيض حيازاتهم من الأسهم هذا العام بحثاً عن الأمان مدفوعين بالعائدات المرتفعة على كل شيء من سندات الخزانة وحتى حسابات أسواق المال.ومع ذلك بدأت لدى بعض المستثمرين مخاوف من أن تجنبهم الأسهم ربما يجعلهم يفقدون الكثير من المكاسب بمجرد تحول السوق ما قد يؤدي إلى خفض العائدات الإجمالية بمرور الوقت؛ فما حدث في حالات السوق الهبوطية السابقة أن من تمسكوا بالأسهم وعضوا عليها بالنواجذ كافأتهم الأسهم بارتفاعات كبيرة.

فرص ضائعةومن الملاحظ تاريخياً أن قلة الاستثمار في الأسهم قد تؤدي إلى خسارة مكاسب كبيرة؛ وما يؤكد هذا دراسة أجراها «معهد ويلز فارجو للاستثمار» وجدت أن خلال العقود الثلاثة الماضية انخفض متوسط العائد السنوي للمستثمرين من 7.8% سنوياً إلى 3.2% عندما فاتتهم أفضل 20 يوماً في سوق الأسهم.

توقعات إيجابيةووسط كل هذا يرى خبراء من «جولدمان ساكس» أن السوق يميل إلى تحقيق أقوى مكاسبه في الشهر بعد أن وصل إلى مستوى القاع، وأظهر بحثهم أن المؤشر ستاندرد آند بورز سجل متوسط عائد بنسبة 16% خلال الشهر بعد ثمانية أسواق هبوطية أو شبه هبوطية منذ عام 1980.

تقرير التضخم الأمريكيأيضاً يترقب المستثمرون تقرير أسعار المستهلك الأمريكي هذا الأسبوع للحصول على أدلة حول ما إذا كانت الـ 300 نقطة أساس في رفع أسعار الفائدة التي قدمها بالفعل بنك الاحتياطي الفيدرالي قد قللت من التضخم؛ ومن المحتمل أن تؤثر هذه الأدلة في استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق ما يقلل من حالات البقاء في الأسهم.ويعتقد الكثير من المستثمرين أن الوقت ما زال مبكراً لتأخذ الأسهم وضعية الصعود كما أن التقييمات مصدر قلق آخر، حيث انخفضت نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز إلى حوالي 16 (من 22 تقريباً التي كانت عليها في بداية العام) رغم أنها لا تزال أعلى من مستوى الأرباح بنحو 10 أضعاف ما كانت عليه خلال الأزمة المالية (2007-2009).وبينما تراجعت تقديرات الأرباح فقد تنخفض أكثر في الأسابيع المقبلة حيث يأخذ المستثمرون في الحسبان التباطؤ الاقتصادي المحتمل، لذا ستصبح التحديات التي تواجه التوقعات أكثر وضوحاً مع بداية هذا الاسبوع عندما تبدأ نتائج الربع الثالث في الإعلان؛ وقال المحللون الاستراتيجيون في «مورجان ستانلي» إن سوق الأسهم يواجه المزيد من التراجع مشيرين إلى حالة عدم اليقين بشأن الأرباح بما في ذلك قوة الدولار والضعف في أوروبا.

عدم يقينووسط حالة عدم اليقين هذه شهدت صناديق الأسهم التقليدية صافي تدفقات خارجة لمدة 35 أسبوعاً متتالياً، وفقاً لـ«رفينيتيف ليبر»، وخلال هذا عمل مديرو الصناديق على زيادة متوسط أرصدتهم النقدية إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين، حسبما أظهر آخر استطلاع شهري من «بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش»؛ فقد كان المستثمرون قلقين بشأن الخسائر المحتملة أكثر من انشغالهم بالمكاسب المحتملة.

الأحـداث الاقتصـاديـة:

الاثنين 10 أكتوبرغير مجدول (عطلة)

الثلاثاء 11 أكتوبر6:00 صباحاً الأعمال الصغيرة بمؤشر الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة/ سبتمبر11:00 صباحاً توقعات التضخم لمدة 5 أعوام من البنك الفيدرالي في نيويورك/ أكتوبر

الأربعاء 12 أكتوبر8:30 صباحاً مؤشر أسعار المنتجين، الطلب النهائي/ سبتمبر2:00 ظهراً محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

الخميس 13 أكتوبر8:30 صباحاً مؤشر اسعار المستهلك/ سبتمبر8:30 صباحاً مؤشر أسعار المستهلك الأساسي/ سبتمبر8:30 صباحاً مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (المعدل السنوي المعدل موسمياً لثلاث أشهر) / سبتمبر8:30 صباحاً المطالبات الأولية لإعانة البطالة/ 8 أكتوبر8:30 صباحاً المطالبات المستمرة لإعانة البطالة/ 1 أكتوبر

الجمعة 14 أكتوبر8:30 صباحاً مبيعات التجزئة/ سبتمبر8:30 صباحاً مؤشر أسعار الواردات/ سبتمبر10:00 صباحاً مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان (مبكر)/ أكتوبر10 صباحاً توقعات التضخم لـ 5 أعوام من جامعة ميشيغان/ أكتوبر10 صباحاً جرد الأعمال/ أغسطس

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