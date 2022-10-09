هجوم صاروخي يستهدف القوات الأمريكية في سوريا

2022/10/09 | 14:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الجيش الأمريكي في ساعة متأخرة من مساء السبت: إن قوات مجهولة الهوية أطلقت صاروخاً على قاعدة تستضيف قوات أمريكية وقوات محلية شريكة في سوريا لكنه لم يتسبب في حدوث إصابات أو أضرار.وأضاف الجيش في بيان مقتضب أن الصاروخ، وهو من عيار 107 مليمترات، لم يكن له أي تأثير داخل القاعدة الواقعة في شمال شرق سوريا.وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي التي تشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط: «تم العثور على صواريخ إضافية في موقع الإطلاق».ولم تذكر القيادة المركزية الجهة التي تعتقد أنها مسؤولة عن الهجوم الفاشل.يأتي ذلك بعد يومين فقط من غارة جوية غير معتادة بطائرة هليكوبتر أمريكية على قرية تسيطر عليها قوات الحكومة في شمال شرق سوريا أدت إلى مقتل أحد أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية يوم الخميس.



وبعد ذلك بساعات وقعت ضربة جوية أمريكية أخرى تسببت في مقتل اثنين آخرين من أعضاء التنظيم.وانتشرت القوات الأمريكية لأول مرة في سوريا خلال حملة إدارة أوباما ضد تنظيم داعش الإرهابي، بالشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية.



وينتشر نحو 900 جندي أمريكي في سوريا أغلبهم في الشرق.ومع ذلك، اتهمت واشنطن فصائل مسلحة مدعومة من إيران بشن هجمات على القوات الأمريكية في الأشهر الأخيرة.

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