"القلب الشبح".. عالمة تطوّر قلوبًا بشرية "مشخصنة" داخل مختبر

2022/10/09 | 14:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل الدكتورة دوريس تايلور على تطوير طريقة رائدة لهندسة قلوب "مشخصنة"، عبر استخدام الخلايا الجذعية الخاصة بالمريض.وتحاول تحقيق أمر قال الجميع إنه مستحيل، أي زرع قلوب بشرية جديدة، فردية، شخصية، ويُطلق عليه اسم "القلب الشبح".

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