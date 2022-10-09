شاهد بالفيديو.. الخبزة بالدشبول .. واستياء شعبي من الهزة المرورية في العراق

2022/10/09 | 14:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Abpke7AWkoU

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