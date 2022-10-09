المندلاوي يترأس اجتماعاً للجنة المالية بعد استضافة محافظ البنك المركزي

2022/10/09 | 14:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الاحد، اجتماعاً موسعاً للجنة المالية بحضور محافظ البنك المركزي مصطفى غالب.وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول في بيان إن “المندلاوي ترأس اجتماعاً موسعاً للجنة المالية بحضور محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، … Readmore

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