2022/10/09 | 14:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراهن دول الخليج على السياحة الفاخرة التي تشتهر بها والتي قد لا تناسب بعض مشجعي كرة القدم الأقل قدرة على إنفاق الأموال، لتقديم بطولة كأس عالم استثنائية في قطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مونديال قطر.. تكاليف باهظة ترهق السياح) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مونديال قطر.. تكاليف باهظة ترهق السياح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).