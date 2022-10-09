2022/10/09 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاحد، تشكيلها لجنة لمتابعة شؤون القوات المسلحة والاجهزة الامنية .

وبحسب كتاب صادر عن اللجنة وموجه الى وزارة الداخلية، "فقد تقرر تشكيل لجنة لمتابعة شؤون القوات المسلحة والاجهزة الامنية برئاسة النائب زياد الجنابي وعضوية النائب علي الساعدي ومحمد الرميثي والنائب مه ريوان ابراهيم والنائب كرمي ابو سودة".

فيما طالبت اللجنة من الوزارة "تقديم المساعدة للجنة من اجل انجاز مهامها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن النيابية تشكل لجنة لمتابعة شؤون القوات المسلحة والاجهزة الامنية(وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن النيابية تشكل لجنة لمتابعة شؤون القوات المسلحة والاجهزة الامنية(وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).