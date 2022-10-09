البرلمان يمهل البنك المركزي اسبوعاً واحداً للإجابة عن تساؤلات اللجنة المالية

2022/10/09 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أمهل النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الاحد، البنك المركزي، اسبوعاً واحداً للإجابة وبشكل واضح عن التساؤلات المقدمة من قبل أعضاء اللجنة المالية، مؤكدا على ضرورة تزويد اللجنة بالوثائق كافة المتعلقة بملف خطابات الضمان ونافذه بيع العملة .

وبيّن المندلاوي, خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً للجنة المالية بحضور محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، بحسب بيان لمكتبه تلقته (بغداد اليوم)، أن "البنك المركزي هو المسؤول المباشر عن تنفيذ السياسات المصرفية للبلد, وهو المعني بتطوير عمل المصارف ومراقبة أعمالها بهدف حماية ايداعات المواطنين ومواكبة التطور العالمي في هذا القطاع المهم الذي تعتمد عليه الدولة لتطوير بقية القطاعات من صناعة وزراعة واستثمار وسياحة وغيرها".

وشدد على "جوب اتخاذ البنك اجراءات احترازية أكثر فاعلية لمعالجة التضخم الحاصل عن خفض قيمة الدينار أمام الدولار .

واوضح البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع طرح عدد من التساؤلات من قبل أعضاء اللجنة المالية والمتعلقة بنافذة بيع العملة التابع للبنك المركزي وقروض المبادرة الصناعية والإسكانية".

كما "تمت مناقشة سياسات البنك المركزي بشأن زيادة رؤوس اموال المصارف التجارية والاسلامية و الخاصة والمصارف الموضوعة تحت الوصاية وخطابات الضمان والدور الرقابي للبنك على المصارف ".

واشار البيان الى أن "الاجتماع خرج بجملة من التوصيات، والاتفاق على عقد اجتماع آخر قريب للإجابة عن التساؤلات المطروحة وتقديم الإحاطة الكاملة حول جميع المواضيع والتفاصيل".

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