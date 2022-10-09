2022/10/09 | 15:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أمهل النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، الأحد، 9 تشرين...

ظهرت المقالة النائب الأول يمهل البنك المركزي اسبوعاً للإجابة عن تساؤلات اللجنة المالية أولاً على المسلة.

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