2022/10/09 | 15:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن مفاوضات مع الجانب الإيراني لزيادة اطلاقات الغاز، فيما أشارت الى تسديد مستحقات الغاز بالكامل.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "20 مليون متر مكعب هو حجم استيراد العراق اليومي من الغاز الإيراني"، مشيراُ الى أن "حجم الاستيراد لايسد الحاجة، خاصة وان هناك بعض الوحدات التوليدية محددة احمالها بسبب نقص الغاز".

واوضح، "هناك مفاوضات واجتماعات وزيارات دورية مع الجانب الايراني وبتنسيق عالٍ من أجل زيادة اطلاقات الغاز، استعداداً لمنظومة الاحمال الشتوية ورفع معدلات الانتاج"، مشيراً الى أن "وفداً سيزور إيران لرفع معدلات الغاز والالتزام التام بفقرات العقد المبرم خاصة بعد سداد العراق المستحقات مع الجانب الايراني".

وأضاف "لاتوجد اي ديون للجانب الايراني بشأن مستحقات الغاز المورد"، لافتاً الى أن "عدم اقرار الموازنة أثر بشكل كبير في عمل الوزارة وحاجة الوزارة الى سيولة لقاء دفع مستحقات الغاز المورد للاشهر المتبقية من السنة".

واشار، الى أن "ما ينتج حالياً حتى في ظل نقص الغاز هو كافٍ لساعات تجهيز الكهرباء، لاسيما وان العراق يمر بفترة اعتدال الموسم"، منوها بأن "ذروة الاحمال الشتوية قد تصل الحاجة الى 55 مليون متر مكعب من الغاز لتغطية ساعات التجهيز".

واكد، ان "وزارة النفط أوعزت في نهاية العام المقبل بسد النقص الحاصل من الغاز وتجهيز وزارة الكهرباء بالوقود الخام لتشغيل المحطات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: مفاوضات لزيادة اطلاقات الغاز الإيراني) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء: مفاوضات لزيادة اطلاقات الغاز الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).