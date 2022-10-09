2022/10/09 | 15:24 - المصدر: السومرية نيوز

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ضبطت قوة أمنية، اليوم الاحد، "تريلة" بداخلها أعلام سعودية وصور صدام حسين في العاصمة بغداد.

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