2022/10/09 | 15:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، تشكيل لجنة نيابية برئاسة النائب زياد الجنابي لتدقيق أعمال وزارة الداخلية ومراقبة أداء الأجهزة الأمنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برئاسة الجنابي.. تشكيل لجنة نيابية لتدقيق اعمال وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برئاسة الجنابي.. تشكيل لجنة نيابية لتدقيق اعمال وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).