المالكي يدعو إلى إعادة النظر بقانون معالجـة التجـاوزات السكنية

2022/10/09 | 15:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إلى إعادة النظر بقانون معالجة التجاوزات السكنية.

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