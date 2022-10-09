قرعة تصفيات يورو 2024: إيطاليا وإنجلترا في تكرار للنهائي وفرنسا تصطدم بهولندا وإسبانيا تواجه رفاق هالاند

2022/10/09 | 15:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت قرعة تصفيات نهائيات كأس أمم أوروبا "يورو" 2024، عن عددٍ من المواجهات القوية، إذ سيلتقي حامل اللقب إيطاليا مع الوصيف إنجلترا، في مواجهة مكررة لنهائي 2020

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