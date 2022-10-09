اتحاد الكرة: السماح لجماهير الزوراء والقوة الجوية بالتواجد في مباريات الدوري للموسم الحالي

2022/10/09 | 15:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، السماح لجماهير فريقي الزوراء والقوة الجوية بالتواجد في مباريات الدوري للموسم الحالي.وقال الإتحاد في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، انه “بناءً على الطلبِ المُقدم […]

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