محافظ النجف يعلن إكمال إجراءات صرف فروقات رواتب المتعاقدين

2022/10/09 | 15:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن محافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي، اليوم الأحد، إكمال إجراءات صرف فروقات رواتب المتعاقدين.وقال الوائلي في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، إنه “تمَّ إنجاز إجراءات التمويل المالي الخاص بفروقات رواتب المتعاقدين لكلٍّ […]

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