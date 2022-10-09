قطر تكشف ما حصل بعدد سكانها خلال العام الماضي

2022/10/09 | 15:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات رسمية أن عدد سكان قطر ارتفع بنسبة 13.2 بالمئة خلال العام الماضي، حيث تعمل البلاد على استقطاب الآلاف من العمال الأجانب قبل استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق الشهر المقبل، وذلك لمواكبة التدفقات غير المسبوقة من المشجعين.

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