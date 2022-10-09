جائزة اليابان الكبرى.. فيرستابن بطلا للعالم للمرة الثانية تواليا

2022/10/09 | 15:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توج سائق ريد بول مارك فيرستابن، بطلا للعالم بعد حلوله في المركز الأول في سباق جائزة اليابان الكبرى، وذلك بعد معاقبة سائق فيراري شارل لوكلير بإرجاعه مركزا واحدا ليحتل المركز الثالث.

وارتكب الفرنسي لوكلير، خلال السباق الذي جرى اليوم الأحد، مخالفة في اللفة الأخيرة عندما منع سائق ريد بول الآخر المكسيكي سيرخيو بيريس من تجاوزه بطريقة غير مشروعة، فعوقب بسبب ذلك بحسم 5 ثوان من توقيته وخسر المركز الثاني لصالح المكسيكي، ما سمح بتتويج الهولندي فيرستابن بطلا.

وكان فيرستابن يحتاج إلى الفوز بالسباق واحتلال لوكلير المركز الثالث أو أقل وهذا ما حصل.

وللمفارقة، لم يكن فيرستابن يدري لدى إجرائه المقابلة الصحفية الرسمية مباشرة بعد انتهاء جائزة اليابان الكبرى بأنه توج بطلا للعالم للمرة الثانية تواليا.

وأعرب فيرستابن للوهلة الأولى عن سعادته لإحراز المركز الأول في السباق الياباني مشيرا إلى أنه يتعين عليه انتظار سباق جائزة الولايات المتحدة لكي يحرز اللقب.

ولكن وخلال إجرائه المقابلة، قرر مراقبو السباق معاقبة لوكلير بحسم 5 ثوان من توقيته لمنعه بيريس من تجاوزه في اللفة الأخيرة، ليتراجع إلى المركز الثالث ما أدى إلى تتويج فيرستابن.

ولما تم إعلامه بذلك، علق فيرستابن قائلا “إنه أمر جنوني، مشاعري متناقضة”.

وأضاف “اللقب الأول كان أكبر من الناحية العاطفية، لكن الثاني أجمل”.

وتقدم فيرستابن بفارق 113 نقطة عن بيريس و114 نقطة عن لوكلير ولن يستطيع أحد من السائقين اللحاق به حسابيا حيث تتبقى 112 نقطة فقط في السباقات الأربعة القادمة حتى نهاية الموسم.

وبات فيرستابن السائق الـ17 الذي يحرز اللقب العالمي مرتين على الأقل في تاريخ بطولة العالم منذ النسخة الأولى عام 1950.

المصدر: أ ف ب

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