بدر هاري .. من النجومية إلى السجن ثم الاعتزال

2022/10/09 | 15:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البطل المغربي بدر هاري، اعتزاله رياضة “الكيك بوكسينغ” مباشرة بعد خسارته أمام الهولندي أليستير أوفريم ليلة السبت ضمن أمسية “Glory Collision 4″، في مدينة أرناهيم الهولندية.

وبعد خسارته النزال بالنقاط، قال هاري (37 عاما) في كلمة أمام الجماهير، إن مسيرته في حلبات “الكيك بوكسينغ” قد وصلت إلى نهايتها، وسط ذهول الجماهير التي كانت تمني النفس في أن ينهي البطل المغربي مشواره منتصرا لا منهزما في آخر نزالاته عطفا بمسيرته الحافلة التي امتدت على مدار 22 عاما.

وأكد هاري، أنه قرر الاعتزال والتوقف عن المنافسة، قائلا: “كنت أفكر في الاعتزال منذ فترة..



واجهت أفضل المقاتلين وليس لدي الكثير لأثبته”.

وأوضح البطل المغربي أنه حاول في السنوات الأخيرة الاستمرار والمنافسة على حزام الوزن الثقيل، إلا أن الوضع لم يكن كما أراد، مشيرا إلى أن مساره سيبقى تاريخيا وأسطوريا رغم الهزائم المتتالية التي تعرض لها في السنوات الأخيرة.

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