«السوبر» يثير غضب موظفي اتحاد الكرة المصري

2022/10/09 | 15:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسود حالة من الغضب داخل اتحاد الكرة خاصة بين الموظفين بسبب حصول الاتحاد على 9 دعوات فقط لحضور مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بالإمارات يوم 28 أكتوبر الجاري.وتم تخصيص الدعوات التسع لمجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل دون سفر أي من الموظفين في الوقت الذي حصل فيه اتحاد الكرة في اخر مباراة للسوبر أقيمت بالإمارات أيضاً على 25 دعوة للموظفين من مختلف الإدارات.وطلب اتحاد الكرة من الشركة الراعية زيادة حصته من الدعوات في مباراة السوبر، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

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