مقتل عائلة كاملة داخل منزلهم في محافظة السليمانة

2022/10/09 | 16:06 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

عثرت القوات الأمنية ، اليوم الأحد، على 4 جثث من أُسرة واحدة داخل منزلهم في مدينة السليمانية شمال العراق.

وقال مسؤول في مديرية طوارئ السليمانية سامان نادر، في تصريح صحفي "تلقت فرق الطوارئ والأجهزة الأمنية بلاغًا بوجود حالات وفاة داخل منزل بمنطقة (جوار باخ) وسط السليمانية".

وأضاف "عند التو...

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