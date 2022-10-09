يتوسطها ماجد ياسين.. جلسة عشائرية لحل ’قضية دهس’ ارتكبها ’غسان اسماعيل’ (فيديو)

2022/10/09 | 16:07 - المصدر: بغداد اليوم

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اظهرت مشاهد فيديوية متداولة، توسط الفنان الكوميدي، ماجد ياسين، لجلسة فصل عشائري بشأن حادثة دهس ارتكبها الفنان الكوميدي ببرنامج ولاية بطيخ، غسان اسماعيل، ما ادى لوفاة شخص.

وبحسب الفيديو، فقد ضمت الجلسة العشائرية فنانين وشعراء من اجل وضع حل لقضية نجم ولاية بطيخ غسان اسماعل، الموقوف حاليا في السجن بعد الحادث المروري الذي تسبب بوفاة أحد الاشخاص من عشيرة "آل عزة".

وأصيب الممثل العراقي غسان إسماعيل، بجروح خطِرة إثر تعرضه لحادث سير على سريع الدورة في العاصمة بغداد، حيث كان يقود سيارته الصالون وبصحبته زوجته التي تعرضت للإصابة بجروح خطِرة جداً، الأمر الذي جعلها تفقد الوعي.

وإسماعيل من أبرز الممثلين العراقيين الشباب وتمكن من الحصول على شهرة واسعة نتيجة لمشاركته في المسلسل الكوميدي الساخر "ولاية بطيخ" ولدورات عدة، وحصل على جائزة أفضل ممثل شاب في مهرجان "الهلال الذهبي" في دورته الأخيرة.

وغسان اسماعيل، هو ممثل عراقي من مواليد بغداد عام 1997 عمل في الفرقة القومية، وأعلن دخوله إلى الوسط الفني حيث كان عمره في عام 2000 .

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