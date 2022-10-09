مشروع مجسر الجمهورية المتلكئ.. حجر عثرة وبوابة للزحامات المرورية في الديوانية

2022/10/09 | 16:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانيةيعاني مواطنون في محافظة الديوانية من تعطل البناء وتلكؤ الانجاز في الجسور والطرق المهمة، لاسيما مع بداية العام الدراسي وكثرة الازدحامات المرورية في كل شوارع واحياء المحافظة. وأكد المواطن والمتابع للشأن المحلي يوسف مكي الرماحي لـ (بغداد اليوم) انه "لا يوجد تخطيط وتنفيذ يستوعب كثرة السيارات وتضاعف عدد سكان المحافظة، فالطرقات بالاضافة لكونها متهالكة لم تستحدث ولم تُعمر غير القليل منها ولا تتناسب مع عدد السيارات والسكان، اما على مستوى المشاريع يبدأ الخلل فيها ابتداءً من الإحالة حيث تؤخذ نسبة 10% وقد تصل الى 20% من قيمة المشروع كأتاوة وفرض ارادة، وهذا صار معلوماً لدى الجميع فالفساد منذ الخطوة الاولى مروراً بكل مراحل المشروع يجعل من المشروع هشاً غير رصين وخارج عن كل المواصفات التي تقدم على الورق الاصلي"، مستدركاً بالقول: "وبما ان جميع القائمين على المشروع او اغلبهم استلموا حصصهم فلن ينجز أي شي مثالي".

من جانبه قال الاعلامي ومقدم البرامج الاذاعية الخدمية، محمد الياسري، لـ (بغداد اليوم) ان "الصراعات السياسية والفساد وعدم التوافق بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية اثر بشكل كبير على المشاريع بمحافظة الديوانية وان جميع التخصيصات المالية التي صُرفت للمحافظة من الموازنات الانفجارية السابقة واخرها تخصيصات قانون الامن الغذائي 940 مليار دينار هي لم تستثمر بشكل صحيح بالمحافظة بل تساهم بشكل كبير بازمة سياسية من اجل المحاصصة لا من اجل ثورة خدمات واعمار".

وصرح مدير بلدية الديوانية السابق قاسم الميالي لعدة وسائل اعلامية ان "مشروع مجسر الديوانية الكبير والذي تقدر كلفته بـ35 مليار يعد من اهم المشاريع والذي بدوره يخفف وينتشل الديوانية من واقع الازدحامات وفك الاختناقات المرورية، ولكنه متلكئ بالرغم من ان الشركة المحال اليها العمل اسمها "ركن الجمال" وكأسم يبدو جميل جداً لكن واقع الحال يثبت العكس بالنظر الى تعطل العمل والانجاز في المجسر منذ عام 2014 وحتى عام 2021 شهد تلكؤات وتأخير في الانجاز"، موضحاً ان "نسبة الانجاز في الخمس سنوات الأخيرة وصلت الى حوالي 45%".

واعلن محافظ الديوانية بإجتماع ضم عدداً من مسؤولي شركة (ركن الجمال) المنفذة لأعمال بناء مجسر الجمهورية، ان التلكؤ الحاصل لا يلقى على عاتقهم برأي المواطن بل على مسؤولي المحافظة وعليه صار مشروع جسر الجمهورية شبه بلاء على الديوانية بسبب تأخر انجازه، فيما اكد عدد من مسؤولي شركة ركن الجمال في الاجتماع ذاته في فبراير 2022 انهم عازمون على اكمال المشروع بمدة لا تتعدى الـ6 اشهر. هذا وقد شخصت وزارة التخطيط أسباب تلكؤ مشروع إنشاء تقاطع الجمهورية المجسر في محافظة الديوانية بعددٍ من المشكلات والمعوقات التي أدت إلى تلكؤ العمل في إنجاز مشروع إنشاء "تقاطع الجمهورية المجسر" في محافظة الديوانية، المدرج ضمن جداول الموازنة الإستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة لعام 2013، والذي جرت المباشرة الفعلية بتنفيذه بتاريخ 22/1/2014 وبمدة تعاقدية 540 يوما، إذ يهدف إلى تقليل الزخم المروري وفك الأختناقات في المحافظة .وقالت الوزارة إنها أرسلت فريقا هندسياً متخصصاً من المتابعة المركزية إلى المشروع ورصد الفريق جملة من المشكلات والمعوقات التي أدت إلى تأخير تنفيذه إذ بلغت نسبة الإنجاز المادي الفعلي للمشروع (55,5%) فيما كانت نسبة الإنحراف عن المخطط (44,5%).



وأشارت الوزارة إلى إن من المعوقات التي جرى رصدها عدم دقة الدراسات والتصاميم الأولية مما أدى إلى التغيير من (نفق ومجسر) إلى (مجسرين بمستويين مختلفين).، وعدم تحديث جدول تقدم العمل في المشروع، لعدم حسم موضوع المدد الإضافية الخاصة بأمر الغيار. كما رصدت الوزارة في المتابعة الميدانية للمشروع عدم حسم موضوع المبالغ الإضافية ،لتغطية كشف الأضرار والإندثارات الخاصة بالمشروع .إضافة إلى عدم ملائمة الأعمال التي تنُفذ حاليامن قبل الشركة المنفذة مع حجم العمل المطلوب والمتاح في المشروع.ولفتت الوزارة إنها بذلت جهودا كبيرة من أجل معالجة المشكلات التي تعيق تنفيذ المشروع من خلال وضع المقترحات والتوصيات الكفيلة لدفع عجلة التنفيذ والإستفادة المثلى من هذا المشروع الحيوي.

ويؤكد مختصون اقتصاديون في الديوانية ان الموزانة المقدمة لمحافظة الديوانية كانت 490 مليار وهي الاضخم بتأريخ الديوانية ومن المقدر ان تكون واضحة بمجال تقديم الخدمات والاعمار.

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