بالصور.. ضبط شاحنة بداخلها أعلام سعودية وصور لصدام حسين شرقي بغداد

2022/10/09 | 16:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ضبطت القوات الأمنية، اليوم الاحد، عجلة متروكة بداخلها أعلام سعودية وصور تعود لرئيس النظام السابق صدام حسين، في منطقة جميلة شرقي بغداد.

وقال مصدر أمني لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية تضبط عجلة متروكة نوع تريلة مجهولة العائدية بداخلها أعلام سعودية وصور تعود لـ (صدام حسين) ضمن شارع الانصار في منطقة جميلة شرقي بغداد".

ويظهر جليا ان الشاحنة التي ضبطت بحسب المصدر الامني، تحمل لوحات مرورية اردنية.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لعراقيين يحملون اعلاما سعودية في مبادرة قام بها سعوديون تناولتهم وسائل الاعلام وهم يحملون العلم العراقي في اليوم الوطني السعودي، بحسب مراقبين.

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