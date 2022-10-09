استعدادات للإعلان عن تحالف

2022/10/09 | 16:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد ناشطو الحراك المدني في العراق،

وقادة الأحزاب والكيانات السياسية

المدنية الجديدة، إلى جانب الحزب

الشيوعي العراقي، لعقد اجتماع في

العاصمة بغداد، الأسبوع المقبل،

والإعلان الرسمي عن تحالف "قوى

التغي

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