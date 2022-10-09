السجن المؤبد لمفجر أبراج الطاقة الكهربائية

2022/10/09 | 16:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القضاء العراقي، الأحد.حكما

بالسجن المؤبد بحق مدان بتفجير أبراج

نقل الطاقة الكهربائية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية

"واع"بيانا عن مجلس القضاء الأعلى أفاد

أن "محكمة جنايات ديالى أصدرت حكما

بالسجن

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