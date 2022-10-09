2022/10/09 | 16:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت حكومة واسط المحلية استمرارها بتمليك الدور السكنية العشوائية لشاغليها حسب قرار 418 الصادر من مجلس الوزراء.

وبين محافظ واسط محمد جميل، في بيان أن “العمل على تصميم وافراز اكثر من 94 منطقة في عموم المحافظة مشمولة في قرار التمليك وبأسعار رمزية إلا في حالة صدور قانون يتعارض مع القرار الذي يعمل به حالياً”.

وأكد البيان على أن “المناطق التي حددت مواعيد لها لتقديم طلبات التميلك بالاسراع اكمال الاجراءات المطلوبة”.

ودعا أصحاب الحقوق التصرفية الى “مساعدة الاهالي في مراجعة البلديات لإطفاء حقوقهم بشكل عاجل”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة واسط تؤكد استمرارها بتمليك الدور السكنية العشوائية لشاغليها) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة واسط تؤكد استمرارها بتمليك الدور السكنية العشوائية لشاغليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).