رئيس اتحاد نقابات العمال يختلس مبالغ من دوائر المثنى

2022/10/09 | 16:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، الاحد 10/09/2022، بتنفيذ عمليَّات ضبطٍ لحالات...

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