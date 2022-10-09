2022/10/09 | 16:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: جددت وزارة الخارجية السورية، الاحد 10/09/2022، اتهاماتها للولايات المتحدة بسرقة النفط...

ظهرت المقالة دمشق تتهم القوات الأميركية بنقل النفط السوري إلى العراق أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دمشق تتهم القوات الأميركية بنقل النفط السوري إلى العراق) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دمشق تتهم القوات الأميركية بنقل النفط السوري إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).