بعد عام من إجراء الانتخابات.. هل حرم الشلل السياسي العراق من فرص اقتصادية كبيرة؟

2022/10/09 | 16:58 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُكمل العراق اليوم عاما كاملا منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في غياب حكومة جديدة أو موازنة؛ جراء شلل سياسي يهدّد بحرمان البلاد من مشاريع بنى تحتية وفرص إصلاح هي بأمس الحاجة إليها.

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