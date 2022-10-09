الشرطة توضح حقيقة تعرض مُدرسة لـ

2022/10/09 | 17:06 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الأحد، تفاصيل حادثة الخلاف التجاري بين مدير مدرسة أهلية وأطراف آخرين، فيما نفت نفياً قاطعاً تعرض احدى المدرسات لجريمة الاغتصاب.

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