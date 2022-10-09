” اتهموها بعدم التعاون مع أعضاء البرلمان”.. مشادة كلامية بين وكيل وزارة المالية الاتحادية وعدد من النواب

2022/10/09 | 17:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر نيابي، اليوم الأحد، بحدوث مشادة كلامية “قوية” بين وكيل وزارة المالية الاتحادية، مدير عام دائرة الموازنة طيف سامي، وعدد من النواب، الذين اتهموا الوزارة بعدم التعاون مع أعضاء البرلمان، حول الكتب الرسمية المرسلة.

وأضاف المصدر،أن “مشادة كلامية “قوية” حدثت بين طيف سامي، وعدد من النواب من ضمنهم النائب عن كركوك أوميد محمد، لأسباب عدة منها عدم إطلاق تمويل التخصيصات المالية لتنمية الأقاليم، وعدم صرف تخصيصات المشاريع المستمرة لوحدات الانفاق ومكونات المشاريع”.

وأضاف أن “اللجنة المالية النيابية، قد ناقشت خلال استضافة سامي، ملف تمويل التخصيصات المالية لتنمية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، الوارد في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي”.

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد استضافت، صباح اليوم الأحد، كلاً من وزير التخطيط خالد بتال، ورئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين، ووكيل وزير التخطيط ماهر حماد، ووكيل وزارة المالية مدير عام دائرة الموازنة طيف سامي، ومدير عام دائرة المحاسبة في وزارة المالية، والكادر المتقدم في وزارتي المالية والتخطيط.

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