الغانمي يعقد اجتماعاً لقادة الوزارة والمدراء العامين ويؤكد: العمل المشترك أهم عوامل نجاح الوزارة

2022/10/09 | 17:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الأحد، اجتماعاً ضم قادة الوزارة وعدداً من المدراء العامين، لمناقشة جملة من المواضيع التي من شأنها تطوير العمل الأمني والخدمي في جميع مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية.

وأكد الوزير، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، أن “هناك جهوداً كبيرة بذلتها الدوائر المختصة في وزارة الداخلية خاصة مديرية الدفاع المدني من خلال مكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ”.

وشدّد الغانمي على “ضرورة الاستجابة السريعة والفورية للاحتياجات الملحة في جميع مفاصل وتشكيلات الوزارة، وتجنب المعوقات التي تحول دون إكمال الواجبات والمهام التي تقوم بها الدوائر لتقديم الخدمات الأمنية والخدمية، فضلا عن الخدمات الإنسانية”.



داعياً في الوقت ذاته الى “تجاوز جميع المعضلات وتنسيق العمل والتعاون المستمر”.



مشيراً الى أن “العمل المشترك أهم عوامل نجاح وزارة الداخلية”.

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