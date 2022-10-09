2022/10/09 | 17:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الإدارة إن ضابطًا في إدارة شرطة سان أنطونيو فصل من إدارة الشرطة بعد إطلاق النار على صبي مراهق يبلغ من العمر 17 عاما كان يأكل وجبة في ساحة انتظار سيارات لمطعم الوجبات السريعة ماكدونالدز.ووجهت للمراهق تهمة التهرب من الحجز في سيارة والاعتداء على الضابط.وقد تم إسقاط جميع التهم عن الصبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فُصل من عمله.. كاميرا توثق إطلاق ضابط النار على مراهق يأكل وجبته داخل سيارته) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فُصل من عمله.. كاميرا توثق إطلاق ضابط النار على مراهق يأكل وجبته داخل سيارته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).