برلمان كردستان العراق يمدد دورته التشريعية الخامسة لعام آخر

2022/10/09 | 17:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق برلمان كردستان في جلسته

المنعقدة، اليوم الأحد، على قانون

تمديد دورته التشريعية الخامسة الحالية

لعامٍ آخر.

ووفق قانون المشروع الذي قدّمه أعضاءٌ

من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني

وحركة التغيير و

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