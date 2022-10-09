وزارة التخطيط تكشف مصير أموال الأمن الغذائي

2022/10/09 | 17:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، قرب

إطلاق الأموال الخاصة بالمحافظات ضمن

قانون الأمن الغذائي.

وقال وزير التخطيط خالد بتال، إن

"اللجنة المالية استضافتنا بحضور

النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن

المند

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