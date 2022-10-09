وزير التخطيط: إطلاق 50% من أموال الأمن الغذائي قريباً

2022/10/09 | 17:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، قرب إطلاق الأموال الخاصة بالمحافظات ضمن قانون الأمن الغذائي.

وقال وزير التخطيط خالد بتال، إن "اللجنة المالية استضافتنا بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، لمناقشة آلية تنفيذ قانون الأمن الغذائي في الجزء المتعلق بالخطة الاستثمارية للقانون"، مبينا أن "هناك اشكالية اطلاق التمويل من قبل وزارة المالية".

وأضاف، "أوضحنا للجنة المالية أن وزارة التخطيط أنجزت ما عليها بالكامل وأدرجنا المشاريع وتحدثنا مع وزارة المالية بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية، وهناك فهم مشترك وتوضيح لبعض الفقرات القانونية التي كان فيها سوء فهم من قبل بعض دوائر وزارة المالية"، مشيرا الى أنه "سيتم قريبا اطلاق الاموال الخاصة بالمحافظات".

وتابع أن "هناك 50%، وفق القانون، من الاموال تطلق من قبل هذه الحكومة و50% تطلق من قبل الحكومة المقبلة"، موضحا أن "الاصل في اجتماع اليوم تسريع اجراءات اطلاق 50‎%‎ من الاموال، وستطلق قريبا"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأكد بتال أن "وزارة التخطيط أكملت اطلاق التخصيصات للمحافظات"، مبينا أنه "وفقا للمداولة التي تمت اليوم فإن الاشكالية في فهم دائرة المحاسبة في المالية لبعض الفقرات القانونية وتم توضيحها من قبلنا ومن قبل رئيس ديوان الرقابة والامور في طريقها للحل".

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