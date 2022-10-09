2022/10/09 | 17:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز - بغداد
وأضاف: "لا أميل للقول إنه كان انتصارنا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرملين: قرار "أوبك+" نصر للفكر السليم وبسببه فقدت واشنطن السيطرة على النفس
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في حديث تلفزيوني اليوم، إن قرار "أوبك+" حول تخفيض إنتاج النفط الخام، كان "نصراً للفكر السليم".
وأضاف: "لا أميل للقول إنه كان انتصارنا.
لا.
هذا انتصار للفكر السليم".
وأشار بيسكوف إلى أن قرارات "أوبك+"، أثارت حفيظة أميركا وجعلتها "تفقد السيطرة على النفس".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرملين: قرار "أوبك+" نصر للفكر السليم وبسببه فقدت واشنطن السيطرة على النفس
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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