الكرملين: قرار

2022/10/09 | 17:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في حديث تلفزيوني اليوم، إن قرار "أوبك+" حول تخفيض إنتاج النفط الخام، كان "نصراً للفكر السليم".

وأضاف: "لا أميل للقول إنه كان انتصارنا.



لا.



هذا انتصار للفكر السليم".

وأشار بيسكوف إلى أن قرارات "أوبك+"، أثارت حفيظة أميركا وجعلتها "تفقد السيطرة على النفس".

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