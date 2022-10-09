التعادل السلبي ينهي أولى مباريات الدوري العراقي الممتاز

2022/10/09 | 17:09 - المصدر: بغداد اليوم

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تعادل فريق نادي الكهرباء مع ضيفه فريق نادي نفط الوسط سلبياً من دون أهداف في أولى مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم الجديد.

وجرت المباراة الأولى في دوري الموسم 2922-2023 على ملعب نادي الزوراء الرياضي بالعاصمة بغداد عند الساعة الثالثة عصراً.

وشهد اللقاء طرد لاعب الكهرباء عبدالله عبدالامير في الدقيقة 68 لحصوله على بطاقة حمراء بعد إعاقته مهاجم نفط الوسط المنفرد ليكمل الكهرباء اللقاء بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة ولكل منهما نقطة واحدة .

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