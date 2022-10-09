التراخيص تقرر عدم منح الرخصة للديوانية وتسمح له بالمشاركة في الممتاز بعد دفع غرامة مالية

2022/10/09 | 17:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

سمحت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، لفريق الديوانية المشاركة في الدوري الممتاز.

وقال إعلام الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "لجنة التراخيص سمحت لفريق الديوانية المشاركة في الدوري الممتاز استناداً إلى رسَالةِ الاتحادِ الآسيويّ لكُرةِ القدم المُؤرخة في (6/10/2022) المَعطوفة على استفسارِ دائرةِ التراخيص بتاريخ (6/10/2022) بخُصوصِ طلبِ نادي الديوانيّة الرياضيّ بكتابهم المُرقم (147) في (6/10/2022) المُتضمن مُفاتحة الاتحاد الآسيويّ".

وأضاف ان "لجنةُ تراخيص الأنديةِ قررت عدمَ منح الرُّخصة لنادي الديوانيّة الرياضي للموسم (2023/2022)، على أن تسمح له المُشاركةُ في الدوري بعد دفعِ غرامةٍ قدرها (50.000.000) خمسون مليون عراقي لا غير استناداً إلى أحكامِ المادة ( 2/8/ ج / المرة الأولى) من لائحةِ التراخيص المحلية لأنديةِ الدوري العراقيّ، وصدرَ القرارُ بالأكثريّة بتاريخ 2022/10/9".

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