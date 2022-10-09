2022/10/09 | 17:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاحد، انتهاء مدة التقديم للطلبة الوافدين من خارج العراق على قناة التعليم الحكومي والأهلي الخاص بالدراسة الصباحية . وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "السقف الزمني لتقديم طلبات النقل للطلبة الوافدين من خارج العراق على قناة التعليم (الحكومي والأهلي) الخاص الصباحي الدولي للسنة الدراسية 2023/2022 انتهت".واضافت ان "وفه دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة تنوه بأن بوابتها (www.dirasat-gate.org) تبقى مفتوحة أمام الطلبة من أجل متابعة معاملاتهم وإرفاق المستمسكات والوثائق المطلوبة إلى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الموافق 2022/10/16.".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التعليم تعلن انتهاء تقديم طلبات النقل للطلبة الوافدين من خارج العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التعليم تعلن انتهاء تقديم طلبات النقل للطلبة الوافدين من خارج العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).