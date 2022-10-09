«عصابة الشباب» تحتال على «الضرائب الأسترالية»

2022/10/09 | 17:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الشرطة الأسترالية القبض على 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاماً بتهمة الاحتيال على مكتب الضرائب الأسترالي بـ 1.8 مليون دولار أسترالي في نشاط أعمال وهمية.واستولت الشرطة في منازل الأشخاص على سيارة «بي إم دبليو» كوبيه، ونقود، ومخدرات، ومعدات إلكترونية، ومحافظ أجهزة تشفير، ومعرفات، وملابس مصممة، بحوزة المتهمين.وأكدت الشرطة تورط الأشخاص في عدد من عمليات الاحتيال الكبيرة ضد الوكالات الحكومية والمؤسسات المالية حيث قدموا تفاصيل كاذبة من أجل تلقي مدفوعات احتيالية.ووجهت محكمة في بريزبين لأحد الأشخاص البالغ من العمر 18 عاماً 4 تهم احتيال، وآخر 19 عاماً 9 تهم، منها غسل الأموال، وحيازة متفجرات.بينما وجهت 10 تهم لشخص يبلغ 20 عاماً منها حيازة مخدرات.ونفذ الجناة أعمالاً مزيفة وقدموا بيانات نشاط أعمال وهمية في محاولة للحصول على استرداد زائف لضريبة السلع والخدمات.

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