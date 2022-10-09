2022/10/09 | 17:26 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة ميسان: لا صحة لاغتصاب مدير لمدرسة في المحافظة وما حصل هو خلاف تجاري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/09 | 17:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ميسان: لا صحة لاغتصاب مدير لمدرسة في المحافظة وما حصل هو خلاف تجاري) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ميسان: لا صحة لاغتصاب مدير لمدرسة في المحافظة وما حصل هو خلاف تجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).