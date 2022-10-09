شياع السوداني يقيم دعوى قضائية ضد كاتب وإعلامي بتهمة التشهير

2022/10/09 | 17:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقام مرشح قوى الإطار التنسيقي، لمنصب رئاسة الوزراء، محمد شياع السوداني، دعوى قضائية ضد الكاتب والإعلامي محمد نعناع، إثر تصريحات تلفزيونية، تناول فيها السوداني.

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